Lívia Andrade abre o jogo sobre motivo da internação: “Cirúrgica”

Lívia Andrade preocupou seus fãs ao aparecer internada no feriado. A apresentadora teve que ser internada para um procedimento contou detalhes por meio dos seus stories. Ela deixou o hospital neste domingo e surgiu na internet para contar que passou por uma videohisteroscopia cirúrgica.

Ela contou que precisou realizar o exame para remover uma alteração que apareceu em um exame após ter alguns sintomas, como sangramento, cólica e rosácea inflamada. Além disso, ela ficou no hospital para realizar uma bateria de exames e sair de lá com tudo em ordem.

“Eu fiz uma videohisteroscopia cirúrgica com a Dra. Leila, ginecologista da equipe do Dr. Roberto Kalil, no Sírio Libanês, aqui em São Paulo. Eu fui recebida pelo Dr. Kalil e toda a sua equipe, são médicos incríveis e não poderia ter sido melhor atendida. Foi tudo com muito cuidado, muito carinho, com muita atenção. E o Dr. Kalil já resolveu me deixar por ali mesmo para resolver o meu problema e tirar da frente. E foi a melhor coisa que eu fiz. Estou ótima, graças a Deus, foi um sucesso a cirurgia. Segunda-feira eu já voltou às minhas atividades normais. Quero agradecer toda a equipe e todos no hospital, foi tudo muito bom”, disse ela.

Então, ela aconselhou os fãs a procurarem ajuda médica quando sentem algo diferente no corpo. “E eu sempre falo e repito. Gente, está sentindo alguma coisa? Procure um médico, façam seus exames. É muito importante que vocês fiquem atentos aos sinais do corpo, que vocês conheçam o corpo de vocês. Porque, sim, ele dá o alerta. Uma dor de cabeça, febre, alguma coisa na pele, alguma inflamação, quando você toma o remédio e não passa. Vai investigar porque tem coisa aí”, afirmou.