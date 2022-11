Lindsay Lohan vira meme ao aparecer com roupa parecida com a da boneca Emília

A referência do Sítio do Picapau Amarelo foi pega pelos internautas que não perdoaram o look da americana

Não podemos negar que Lindsay Lohan estava belíssima para sua participação no ‘Good Morning America’, mas a internet reparou um fato muito interessante. A roupa usada pela ruiva lembra muito a roupa de Emília, a boneca de pano do Sítio do Picapau Amarelo. Aloca! Os internautas não perdoaram e encheram a internet de memes dos mais variados tipos. Um escreveu: “Quem vestiu melhor: A Lindsay Lohan ou a boneca Emília?”. O conjunto continha as cores características de Emília, amarelo e vermelho, e ainda contava com umas riscas em preto no conjunto que parecia um terninho.