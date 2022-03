Lina dispara para Vyni: “Você pega situações para falar muito de si”

A atriz tirou a madrugada para espalhar conselhos para os Lolliflops

Lina tem uma paciência que o Brasil não tem mais. A cantora estendeu sua mão para ajudar Vyni nesse momento complicado de paredão que está passando durante a madrugada desta terça-feira, (15).

“Acho que você pega situações para falar muito de si e deixa de falar sobre o outro, inclusive é o que o Tadeu falou hoje. A gente acaba criando rodeios em torno de uma situação que deixa a coisa confusa. Seja no seu discurso ontem para você defender…”, disse Lina, que explicou que ele ter dito que pega preservativos para os outros não foi legal. E realmente não foi!

A falta de paciência de Tadeu Schmidt foi porque no ‘Jogo da Discórdia’, ele foi falar sobre si ao invés de continuar a dinâmica:

o tadeu de saco cheio é um estado de espírito #bbb22 pic.twitter.com/4E8vGMsXMX — cris dias (@crisayonara) March 15, 2022

A cantora deixou claro que essa história não é motivo para defender a permanência e tem horas que precisa ser generosamente cruel com as próprias feridas. “’Eu sei que minha presença aqui na casa é importante, que minha relação aqui é fundamental, que eu trago alegria e entendo que em alguns momentos eu estou falhando ou ter me perdido no jogo’, mas é exatamente esse perder que às vezes fala ‘eu quero ficar’”, aconselhou Lina, e disse que nos embates ele não vai direto ao ponto e que ele vai ter medo em alguns momentos, mas tem que dizer e ser forte. Fofa né? Mas infelizmente tarde demais, porque provavelmente Vyni sai hoje…

a lina ensinando ao vyni como ele deve participar do bbb qnd ele entrar na casa pic.twitter.com/xCcvCiopky — joao (@vitorfirmno) March 15, 2022