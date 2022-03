Brincadeiras bobas e gostosas envolvem Lina e Paulo André! Te cuida, Jade Picon…

A relação dessa dupla é entre votos e brincadeiras bobas e gostosas viu?

Ai ai como eu me divirto com a relação Lina e Paulo André. Na madrugada desta terça-feira, (15), houve mais uma brincadeira boba e gostosa, como ela diz, entre os participantes.

Brincadeiras bobas e gostosas envolvem Lina e Paulo André (Foto: Reprodução)

Lina disse que ele estava longe dela e era pra ele chegar mais perto no Quarto Grunge. Então, o atleta foi até ela que lhe deu um beijo no cangote, e ele se jogou no chão. Jessilane então brincou: “Jaaaade!”, se referindo a affair do atleta. Lina então perguntou a PA se era assim e ele se explicou que ela tem que entender que existe a Picon na vida dele. A cantora então disparou: “Vamos cortar agora! O que mais você está esperando? O Brasil já tirou a Jade para que possamos ficar juntos”, para gargalhada dos participantes e vergonha de PA, porque como é tímido esse menino, meu Deus!

“A Jade não está mais aqui, PA! O Brasil tirou a Jade para que a gente vivesse a nossa história. O Brasil quer a nossa história, PA”, disse a cantora. PA então disse que ela o assusta, porque se ele sair, ela terá olhos para outras pessoas. A atriz disse para eles falarem do agora e não é para fazerem promessas. Scooby, Natália e Jessi se divertiram com a DR da dupla.

Por fim, Lina se declarou: “Eu só quero dormir de conchinha com você, acordar ao seu lado, tirar as remelas dos seus olhos pela manhã. Seu pássaro de fogo apagou e eu vou ressurgir uma nova fênix”. PA então disse que ela era a fênix dele e propôs: “Vamos reacender a nossa chama!”. A produção apagou a luz e Scooby gritou: “É agora hein?” e Lina atacou PA. Quando a luz acendeu, o atleta disse que queria o coração dela e ela queria algo mais pra frente e o corpo inteiro. Ai meu Deus como eu dou risada. Para encerrar, Lina e Paulo André deitaram de conchinha e como bem disse Pedro: “brincadeiras bobas e gostosas”.