VIXE! Lina acorda para jogo de Lucas e percebe o quanto ele usa as “Comadres”!

A história de Lucas jogar em todos os grupos da casa foi percebida pela cantora

Lina está muito esperta com o jogo do Barão da Piscadinha, Lucas Bissoli, viu leitor(a)? É que por causa daquela história de Lucas ter articulado votos em Tiago Abravanel sendo que tinha um pacto de lealdade com Arthur Aguiar, a cantora percebeu que essa lealdade nunca existiu com as “Comadres” — Lina, Natália e Jessilane.

Em conversa com Jessi, no quarto Grunge, a atriz comentou com a bióloga que ela não sabia que ao unir votos em Abravanel, Lucas estava quebrando um vínculo com Arthur. “A gente não sabia que havia uma quebra de vínculo; em nenhum momento ele falou isso para nós. Parecia que ele só resolveu estar mais perto da gente de nós”, disse Lina. Ela explicou que agora enxerga que Lucas se reaproximou delas por ter ficado sem a aliança com Arthur.

Lina comentou também que Lucas nunca quis um vínculo de lealdade com elas e que ele sempre disse que o jogo era individual, enquanto com outras pessoas o Barão era leal. Jessilane concordou e completou: “E a gente achando que ele ‘tava voltando a ser nosso amigo, porque dissemos a ele sobre amizade entre nós”. Como são inocentes as Comadres viu? Tomara que agora acordem de vez…