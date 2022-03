Assim que se faz meme real, Vyni! Lina escorrega, Jessilane é presa na porta e põe açúcar no bife

O cearense força tanto um meme e as duas tranquilamente criaram três, sem fazer esforço

Não está sendo fácil para Lina, viu? Depois de sair da ‘Prova do Líder de Resistência – Americanas’ faltando doze minutos para a prova ser decidida no sorteio, a atriz e cantora ainda quase na sala da casa na madrugada deste sábado, (12).

Ao ser perguntada se estava tudo bem por Eliezer, Lina foi abraçar Eslovênia e levou um escorregão que quase culminou em um tombo — o melhor foi o “Ui!” dela. Pelo menos, pela garra, ganhou vinte mil reais em compras no site da Americanas né?

Depois, foi a vez de Jessilane render dois momentos épicos. A professora está tão feliz em estar no VIP, com toda razão, que ao falar com Lina pela porta automática da sala, ela acabou fechando nela e quase que a moça é estrangulada e nem aproveitou o VIP ainda. Póbi da Jessi!

https://twitter.com/plantasarradora/status/1502476610070589440

Quando foi fazer o jantar, e finalmente comer uma carne digna, a bióloga se confundiu e colocou açúcar para temperar o bife. Ela alegou que na ‘Xepa’ não tem açúcar, só sal, então ela se perdeu — eu não sabia dessa. E lá foi a póbi da Jessi lavar o bife, em plena madrugada e ainda falou para Gustavo: “Vou sofrer aqui! Não sei onde ‘tá nada”, mas sem perder um sorriso né? Merecido, Jessi, merecido!

https://twitter.com/bbb/status/1502474340746637317

É assim que momentos marcantes são feitos, viu Vyni?