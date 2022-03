Azedou! Lina dispara para Jessilane: “Eu prefiro baixar minhas expectativas sobre você”

A cantora e atriz não gostou do posicionamento da bióloga quanto a Douglas

Uma coisa temos que admitir, leitor(a): Jessilane está se posicionando no jogo sem medo do perigo. Afinal de contas, votou em Eliezer e não seguiu os conselhos de Lina para votar em Douglas, mas isso incomodou a cantora e atriz viu? Depois da formação do paredão deste domingo, (20), Lina estava quieta e a bióloga quis saber o motivo.

“A Eslô falou algo entre eu e DG, quem você salvaria. E você falou que se tivesse outra opção, você não se colocaria nessa posição”, revelou Lina, e Jessilane se defendeu dizendo que foi a mesma coisa que ela disse entre Natália e Laís, que a mineira a acusou da mesma coisa. Então, Lina disse que preferira nem ter comentado com a professora sobre isso.

A professora continuou explicando que a forma dela jogar sempre foi clara desde o inicio e que no paredão ela estava entre Eliezer e Paulo André, mas dentro do contexto votou no publicitário.

a lina não foi cobrar nada da jessi, ela nem queria falar e a jessi insistiu. ela só disse que tinha ficado chateada mas que entendia a jessi e achava que ela tinha razão pic.twitter.com/Ddw2fAz5oe — 🧜🏽‍♀️🍳 (@dcxdxt) March 21, 2022

A bióloga deixou claro que já avisou Lucas que não vota neles e que não quer que a atriz leve essa situação como se ela não a tivesse como prioridade — e que elas veem o jogo de forma diferente. Lina então disparou que vai ter que pensar em estratégias, porque percebeu que se houver essa situação não pode esperar nada de Jessi. “Não vou esperar que você me salve e me proteja, porque você já deixou transparente isso. Por isso, prefiro baixar minhas expectativas em relação a você”, disparou a cantora.

Mas gente… Isso foi uma cobrança ou um desabafo hein leitor(a)?