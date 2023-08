Lily Allen revela ter perdido a virgindade aos 12 anos no Brasil

A cantora de 38 anos contou detalhes sobre o fato e ainda disse que o fato não foi dos melhores, sendo até traumático

Lily Allen deu detalhes sobre sua primeira vez e não se esqueceu que o Brasil foi cenário para sua noite traumática ́. Ela ainda contou que chegaram a chamar a polícia por causa do seu sumiço, em entrevista ao “Life’s a Beach”.

“Perdi minha virgindade com um cara chamado Fernando no Brasil. Na verdade, eu desapareci. Fui para o quarto de hotel dele e estava de férias com meu pai e meu irmão, e obviamente não voltei ao meu quarto. Acordei [na manhã seguinte] e lá estava a polícia por todo o hotel. Eles estavam literalmente vasculhando a praia. Eu não tive coragem de dizer, ‘Não, eu só estava perdendo minha virgindade'”.

A cantora também contou que a experiência foi “um pouco traumática” para ela e adicionou que não teve relações sexuais novamente por um tempo.