Lilian Ribeiro está curada do câncer de mama, após sete meses de tratamento

Meses antes, a jornalista revelou o diagnóstico em um relato emocionante ao vivo no Globo News

Caiu um cisco no meu olho, mas a notícia é de alegria. Sete meses após eu ser impactada com a notícia de que Lilian Ribeira foi diagnosticada com câncer, hoje recebo a notícia de que ela está completamente curada. Que exemplo de mulher, meu Deus! A força do ser feminino deveria ser estudada, você é um exemplo, Lilian, para todas nós.

Vale lembrar que quando a jornalista deu a notícia do diagnóstico no Globo News ao vivo a internet foi às lágrimas. A jornalista foi muito delicada ao contar para o público e não deixou de trabalhar, porque de acordo com ela o trabalho fazia parte do tratamento diário contra o câncer.

“Nesse processo a caminho da cura, eu aparecerei assim na tela do GloboNews, com um lenço, mas eu queria muito que esse lenço fosse para você aí de casa o fato que eu estou me cuidando, fazendo o melhor por mim, inclusive estando aqui. Estar aqui trabalhando também me ajuda nesse caminho”, disse Lilian. Relembre o momento:

Lilian Ribeiro, apresentadora e repórter da GloboNews, que revelou diagnóstico de câncer de mama ao vivo durante programa, está CURADA da doença, após sete meses. 🥰🎉pic.twitter.com/K9BAKP2ZBT — PAN (@forumpandlr) May 12, 2022

Lilian ainda publicou um vídeo emocionante em que comemora as 25 sessões de radioterapia completas. Eu tô chorando de alegria!