“Lhe convido a se retirar da minha rede, bruaca”, dispara marido de Gretchen após ser chamado de gay

Esdras se revoltou com os comentários em sua publicação no Instagram e soltou os cachorros para os haters

Esdras de Souza não teve medo de responder os haters à altura na sua publicação no Instagram. O marido de Gretchen recebeu um onda de comentários dizendo que ele parecia com homossexual e ele não teve papas na língua na hora de responder os comentários, esclarecendo sua sexualidade. Na publicação ele aparece comemorando seu mestrado em musicoterapia.

“Enquanto eu voo alto, tu cai nas mais profundas frustrações por ser gente involuível. Quem és no meio do mundo? No meio do nada, com certeza és uma grande celebridade quando se fala em pobreza de espírito. Faz alguma coisa boa na sua vida e deixa de ser pobre de alma”, respondeu Esdras.

Ainda em outro comentário ele pede para que o hater pare de o seguir na rede social. “Gente tão pequena como tu e principalmente preconceituosa jamais evoluirá na vida. Continuarás pobre de tudo e principalmente de espírito. Lhe convido a se retirar da minha rede, bruaca”, escreveu.