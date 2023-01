Lexa sai em defesa de marido: “Gostaria de saber o que o Guimê fez pra ter tanta gente implicando”

Cantora usou as redes sociais para questionar os seguidores sobre as atitudes do marido, as quais ela não vê nada de errado

Lexa coloca a mão no fogo pelo marido e não deixa de questionar as intenções dos internautas que não tiram o nome de Guimê da boca. A cantora saiu em defesa do marido e disse que ele tem um jogo da paz, não entendendo o motivo de implicarem tanto. “Eu gostaria de saber o que o Guimê fez pra ter tanta gente implicando”, iniciou. A musa aida diz que seu marido respeita os jogadores. “O cara só fala de jogo e fala tudo na CARA. É na dele, não falta respeito com NINGUÉM… Ele tá na dele, pensando em jogo, fumando o cigarrinho dele na paz de Deus”, escreveu. Em resposta a um internauta, ela ainda diz que o marido está pagando a conta de outra pessoa, Gabriel. “Guimê não é Gabriel e mesmo sendo ávido, chamou a atenção do cara e eu mesma me posicionei contra, mas até quando ele vai pagar uma conta que não é dele? Complicado”, escreveu.