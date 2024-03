Lexa rebate críticas de que seu noivado foi precoce

Uma semana cheia na vida de Lexa, que tornou-se noiva e ainda vai participar do Dança dos Famosos. Em conversa com o Gshow ele contou sobre sua animação para a competição e ainda rebateu as críticas ao seu noivado, que está sendo julgado como precipitado.

“Nós somos seres humanos diferentes, cada um reage de uma maneira. Eu reagi rápido. Eu acho que cada um sabe o que tem que fazer com sua vida, então tá tudo bem. Hoje eu quero amar e é isso”, disse.

Apesar do noivado oficial, ela não está usando aliança: “Estou noiva, mas minha aliança não tá aqui porque ficou frouxinha, aí eu dei pro Ricardo trazer (para ajustar), porque ele voltou antes da Noruega pro Brasil”, explicou.