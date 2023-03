Lexa pode ter seus bens bloqueados e ter que assumir dívidas de Guimê.

Cantora pode ser obrigada a pagar uma dívida de R$3 milhões em um processo no qual o rapper foi condenado —o fato é anterior e nada tem a ver com a expulsão do cantor do BBB 23.

A vida da cantora tá tudo, menos fácil. Tudo isso porque Guimê perdeu uma ação judicial contra os donos de um imóvel comprado em Alphaville em 2016 e foi condenado a quitar com os advogados vencedores da ação. A Justiça pede o pagamento de R$421 mil, mais correção , pelo não pagamento da sentença Os desembargadores permitiram que até 30% dos rendimentos mensais da cantora sejam penhorados para pagar a dívida, porque os juízes consideraram Lexa responsável pela quitação da dívida por ser casada com Guimê em comunhão universal de bens. Apesar do próprio rapper ter solicitado que não fosse cobrado da cantora já que se trata de uma dívida contraída antes do matrimônio. O jurídico da cantora está tomando as providências cabíveis e necessárias à fim de resguardar os direitos da cantora.