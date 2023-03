Lexa freta jato para receber Mc Guimê após expulsão do BBB

A cantora afirma que não sabe como vai ser a conversa entre os dois, mas ressalta que são 10 anos de casados e que as suas dores são válidas

Lexa fretou um jato ontem (16) após as notícias da expulsão de Guimê tomarem conta das redes sociais. A cantora partiu de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro e não deixou de contar aos fãs que pretende ter uma conversa séria com Guimê sobre tudo que aconteceu nos últimos dias.

“Agora mais calma, eu to pegando um jato que eu acabei de fretar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar e botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser da vida”, iniciou.

Ela ainda diz que precisava estar presente em um momento tão difícil. “Estar do lado em um momento tão difícil, o que vai acontecer só deu sabe. São 10 anos juntos e eu também sou um ser humano, minhas dores também são válidas. Quem sabe um dia eu volto aqui para me abrir com vocês”, finalizou.