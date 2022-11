Lexa faz homenagem para Mc Guimê: “Meu eterno amor”

Recentemente separada do cantor, a musa não deixou de parabenizar Guimê pela data festiva

Olha ela, Lexa mostrou ser uma mulher muito madura e mostrou que vai continuar sendo amiga de Guimê, afinal, ele é seu eterno amor. Quem disse isso foi ela mesma na homenagem que prestou para o seu ex-marido nas redes sociais.

“Hoje é aniversário do meu eterno amor, meu ex marido Mc Guimê. Que você seja feliz e realize todos os seus sonhos! Sigo de longe torcendo sempre por você! Trintouuuu! Parabénssssss!”, escreveu Lexa.

Junto com a legenda cheia de carinho ela colocou uma foto dos dois.O fim do casamento chegou no último dia 22 e foi anunciado pelas redes sociais.