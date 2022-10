Lexa desabafa nas redes sociais: “Só eu sei como estou por dentro”

Cantora falou sobre seus sentimento em relação a separação de Mc Guimê

Cadê as minhas fofoqueiras para acalentar o coraçãozinho de Lexa. A cantora está recém-separada do seu ex-marido Mc Guimê e usou as redes sociais para falar do seu estado emocional com os fãs neste momento da sua vida. A musa ainda disse que vai seguir sua agenda e vai dar sempre o seu melhor.

“Galera de Floripa, hoje tenho show com vocês, vou dar o meu melhor, prometo. Vou tirar forças de onde não tenho para fazer o meu trabalho. Vocês me verão rindo, mas só eu sei como estou por dentro”, disse ela.

O anúncio do término foi dado no sábado (22). “Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses, tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos”, escreveu ela.