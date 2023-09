Lexa anuncia o fim de seu relacionamento com MC Guimê

A cantora de POP FUNK utilizou as suas redes sociais para anunciar o fim do seu casamento com o MC.

Eita que a bruxa está solta! Meus amores, na tarde desta quinta-feira (21) a cantora Lexa surpreendeu os seus fãs ao revelar que ela e o cantor MC Guimê não estão mais juntos. Através dos stories do seu instagram, a cantora anunciou o término “Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, notificou Lexa. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o casal se separa. Em outubro do ano passado, após passarem 7 anos juntos, o casal anunciou a primeira separação que teve outras desencadeadas após a trágica participação do cantor no BBB 23, de onde o mesmo foi expulso, após ser acusado de importunação sexual.