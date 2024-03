Letícia Cazarré fala que está com os filhos doentes e não teve tempo de parar no puerpério

Letícia Cazarré soltou o verbo nas redes sociais e disse que não teve tempo de aproveitar o puerpério após dar à luz. A esposa de Juliano Cazarré contou que está com grande parte da família doente e que está precisando se virar nos 30 para dar conta de tudo. Ela ainda pede orações aos seus seguidores.

“Adoraria dizer que estamos na maior calmaria desde que o Estevão chegou… mas a verdade é que papai do céu tem sempre planos muito animados para nós! Então o quadro é assim…”, iniciou

Logo, ela completa: “Guilhermina com sinais de infecção, vômitos, diarreia, baixa saturação, episódios de febre. Estamos colhendo sangue e em contato com os médicos para controlar tudo da melhor maneira possível. Madalena toda entupida, estou fazendo lavagem nasal e dando antialérgico”

“Eu, andando de um lado para o outro (e de um andar pro outro), então mais uma vez não tive como parar no puerpério. E estou com terçol. Minha mãe está doente em Cabo Frio, com dores e fazendo muita falta aqui. Sobra muito trabalho para o papai Juliano, que ainda precisa lidar com os atrasos da obra e com as birras das outras crianças. Conto com as orações de vocês, amigos!”, finalizou.