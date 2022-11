Leonora Áquilla chora por amor em vídeo: “Hoje faz 4 dias que eu não vejo meu marido”

Apresentadora disse que não consegue mudar o seu status e fingir que está tudo bem

Força! Nossa musa, Leonora Áquilla, merece todo o nosso axé depois de aparecer aos prantos em um vídeo nas suas redes sociais. Vale lembrar que Leonora anunciou o fim do seu relacionamento depois de 8 anos. A maravilhosa estava casada com Chico Campadello e revelou, no dia primeiro de novembro, que o casal não estava mais junto.

“Recebi quase 50 mil mensagens de apoio, poxa, ainda tem gente boa no mundo, gente me dando força, pedindo para que supere”, iniciou.

Leonora ainda diz que o choro vai passar,mas no seu próprio tempo. “Hoje faz 4 dias que eu não vejo o Chico, a minha aliança está aqui ainda, não consegui tirar e ainda é uma coisa meio surreal para mim. Todo dia que eu acordo eu acho que é um sonho, um pesadelo, não pensei que fosse ser tão difícil”, disse.