Léo Santana sobre sucesso de ‘Zona de Perigo’: “Mais do que feliz”

Léo Santana tem tomado a cena do mundo da música no Carnaval. Em entrevista à Folha de São Paulo, o músico contou detalhes sobre a sua música e ainda disse que estava mais do que feliz com o sucesso de ‘Zona de Perigo’. O GG ainda disse que gravou a música logo que ela chegou, fazendo poucas edições.

“Recebi a canção dos compositores e na mesma hora que ouvi, gostei, mandei para meu editor visual e para Rafinha, meu produtor musical”, disse ele.

O muso conta com o apoio e grande destaque nas redes sociais, que impulsionam o crescimento do hit. “Pedi para inserir alguns elementos e mexi em algumas coisas no ritmos. Agora, inclusive, ela ganhou algumas versões como lambada, arrocha e piseiro”, declarou.

A coreografia que ajuda a engajar nas redes ficou por conta de Edilene Alves, sua bailarina há mais de 15 anos. Os movimentos fáceis faz com que toda a família possa arrasar na dança e arriscar nos vídeos.