Leo Dias promove festa da firma em comemoração ao sucesso de seu portal

O jornalista reuniu alguns amigos e funcionários para celebrar o fim de mais um ano e o sucesso que seu portal está fazendo.

Amores, hoje pela manhã fui fazer minha caminhada matinal, pela Tijuca, e não se falava em outra coisa que não fosse a festa da firma que o colunista Leo Dias promoveu em Brasília, pelo seu portal. Inclusive, uma amiga do Méier, que estava caminhando comigo, afirmou que nunca viu o Leonardo tão à vontade.

A festinha privê que foi promovida pelo apresentador contou com diversas atrações como Thiago Nascimento, Nattanzinho e Victor Morais, além de ótimos drinks e petiscos. Vale ressaltar que, como cantor, meu queridíssimo amigo, Leo Dias é um ótimo jornalista dos famosos.

De forma mais do que merecida, o jornalista tem feito uma baita sucesso, tendo o seu nome entre os mais cotados para assumir um novo programa nas tardes do SBT. Além disso, a o seu perfil no instagram acaba de bater 15 milhões de seguidores e o seu portal tem batido recordes todas as semanas.