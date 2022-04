Léo Dias manda vídeo de inscrição para A Fazenda 14

“Se eu puder falar tudo, me coloca na Fazenda 14”, dispara o fofoqueiro

Um dos maiores salários do jornalismo digital, Léo Dias pediu vaga na Fazenda. Gente, pode parar, tô brincando. Ontem o jornalista não perdeu tempo e aproveitou a participação do diretor do reality, Rodrigo Carelli, no ‘O Programa de Todos os Programas’ para mandar seu vídeo de apresentação. Torcendo desde já para que tenha dado certo.

“Meu nome é Leonardo Dias, mas eu sou conhecido popularmente como Léo Dias. Dizem que sou fofoqueiro, mas muito mais que isso, eu sou fã da Fazenda, por isso tá aqui meu vídeo de apresentação para a Fazenda 14”, iniciou o jornalista.

Léo Dias ainda disse que seu vídeo de inscrição teria que ser melhor que o de Rico, que ganhou a edição passada, para garantir sua vaga no reality. “Se eu puder falar tudo, me coloca na fazenda 14. Tô ansioso mesmo”, disse.

O apresentador Flávio Ricco ainda investe: “”Já tá ansioso, quero ver se vai amarelar”. Amor, quero nem saber de mais nada, só da chegada de Leo na Fazenda.

É importante ressaltar que o vídeo foi um pedido especial da produção, e infelizmente não tem nada fechado entre Léo Dias e a Record para participação de nenhum reality show, pelo menos até a presente data.