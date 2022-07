Léo Áquilla relembra trabalho com Mara Maravilha: “Foi péssimo”

Apresentadora conta que a mãe da morena tacava o terror nas gravações do programa

Essa é uma das matérias que vai ficar revelado a minha idade. Aloca! Léo Áquilla revelou no podcast ‘Inteligência Ltda’ que já trabalhou para Mara Maravilha, dando vida ao robô Léo. A apresentadora ainda contou que passou maus bocados na telinha com a mãe da morena, que tacava o terror nas gravações.

“Já trabalhei com a Mara, fui o Robô Léo, no programa da Mara, as crianças da época lembram bem desse robô e era eu”, iniciou a apresentadora.

Léo ainda conta que na época só queria trabalhar e frisa que tudo isso ficou no passado. “Foi péssimo, a mãe da Mara era muito cruel com a gente, ela era muito brava, beirava a incoerência. Fui vítima da ira da mãe de Mara e eu era só uma pessoa querendo trabalhar”, contou.