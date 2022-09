Leandro Lima capota carro ao participar do ‘Rally dos Sertões’

Ator deu o maior susto nas noveleiras de plantão

Meu Deus! O nosso Levi de Pantanal quase me matou de susto ao capotar uma caminhonete durante uma curva no ‘Rally dos Sertões’. Leandro Lima disse passar bem e não apresentou nenhum arranhão no acidente enquanto praticava o esporte. Esse gosta de emoção, não?

“Tirei meu equipamento de segurança com tranquilidade, saí pela janela, desviramos o carro e continuamos. Só tive um certo susto quando derrapei na curva e estava em alta velocidade, o carro deu uma girada”, disse em entrevista ao Gshow.

O ator ainda completa dizendo que não se machucou e nem ficou dolorido. “Se dirijo o meu carro de São Paulo ao Rio de Janeiro fico com dor no joelho e lá não senti nada”, disse.