Leandro Hassum critica comportamento de Rodriguinho nas festas do BBB24: “acho desrespeitoso”

Minha gente, durante sua participação no Mesacast do BBB 24, o ator e comediante Leandro Hassum não teve papas na língua ao detonar o cantor Rodriguinho por sua postura nas festas do bbb24.

Hassum disse que Rodriguinho desrespeita os artistas ao ficar sentado nas festas. “Ficar sentado com aquela cara de bunda e não levantar, esperar o artista ir embora para se levantar depois para participar da festa. Isso é um desrespeito”, comentou.

O humorista disse que qualquer pessoa pode não admirar o trabalho de determinado artista, não gostar das músicas e está tudo bem, mas isso não quer dizer que você pode menosprezar quem está no palco e aproveitou para fazer uma comparação com a carreira do pagodeiro. “Você [Rodriguinho] não gostaria que fosse assim com você, se você estivesse no palco e um colega seu de profissão tivesse de costas. Então, eu acho desrespeitoso”.

Além de confessar ter pegado “bode total” do cantor por seu comportamento nas festas, Hassum classificou as atitudes de Rodriguinho como “total falta de coleguismo”.