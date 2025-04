Leandro Hassum abre o jogo sobre assédio na Inglaterra: “Tentou me agarrar”

MEU DEUS! O ator Leandro Hassum, 51 anos, abriu o coração e fez uma revelação inesperada e chocante: ele foi vítima de assédio sexual durante uma viagem à Inglaterra! Em entrevista à Quem, o humorista contou que o episódio aconteceu na icônica Basílica de Westminster, quando um funcionário do local o abordou de forma suspeita.

“Ele perguntou se eu não queria conhecer uma parte que os turistas não conheciam… Achei que era um agrado”, relembrou o ator. Mas a boa intenção virou pesadelo quando o homem o empurrou contra a parede e tentou agarrá-lo.

Na hora, Hassum ainda duvidou de si mesmo: “Será que falei alguma coisa? Será que era minha roupa?” Mas sua esposa foi certeira: “Bem-vindo ao universo feminino”, respondeu, mostrando o quanto as mulheres passam por esse tipo de situação diariamente. UM TAPA DE REALIDADE!

E foi justamente essa vivência que ajudou o ator a mergulhar ainda mais em sua nova personagem no filme “Uma Advogada Brilhante”, em que ele interpreta uma mulher pela primeira vez fora do universo das esquetes. “Eu precisava convencer que era essa mulher… entender as dores que essas mulheres vivem. Às vezes, só sentindo na pele”, confessou.

Apesar de ser uma comédia, Hassum deixou claro que o longa vai além do riso: “Não tem mais essa de ‘não fiz por mal’. A gente tem que pensar antes de falar, trabalhar a equidade de verdade. O filme traz essa reflexão sobre diversidade”, disse, todo consciente!

Ou seja, o novo trabalho do ator promete risadas, sim, mas também vai tocar em feridas importantes. E cá entre nós: Hassum nunca esteve tão profundo e necessário!