Lauana Prado sobre bissexualidade no sertanejo: “Conquistei o respeito e o meu espaço no meio”

Lauana Prado não teve medo de assumir o seu relacionamento com Tati Dias nas redes sociais. Como sertaneja, ela contou que conquistou o seu espaço dentro do mundo da música e ressaltou que foi por meio de um processo que garantiu o seu respeito.

Foi um processo. Eu sempre coloquei o meu trabalho na frente de qualquer questão pessoal, com profissionalismo e lançando músicas de sucesso. Com as conquistas importantes que tive ao longo de minha carreira, eu conquistei o respeito e o meu espaço no meio”, declarou Lauana em entrevista à Quem.

Ainda no bate-papo, ela respondeu ao veículo se pretende explorar a temática LGBTQIAP+ em suas próximas músicas. “Componho a maioria das músicas do meu repertório, acho que isso vem naturalmente no processo criativo. Às vezes, trago uma estrofe com pronome feminino em evidência, depois uso no masculino. As pessoas se identificam de qualquer forma, cantam, fazem as canções serem sucesso, isso é o mais importante na carreira de um artista”, afirmou.