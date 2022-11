Latino vira piada na web após protestar vitória de Lula

Cantor criticou a candidatura de Lula e cometeu erros de português e francês nas redes sociais

Parece que a vitória de Lula incomodou um pouco alguns artistas e plantão.Foi o caso de Latino, que usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação. O que ele não esperava é que fosse virar meme pelos erros de português e francês em suas falas polêmicas.

“Assistindo o Lula na TV é com (SIC) assistir um dejavour (SIC) do fracasso. Que Deus tenha piedade dos desenformados (SIC)”, escreveu Latino em sua conta no Twitter.

Os fofoqueiros de plantão não perderam a oportunidade de zoar o cantor: “Três erros num tweet tão curto. Chocante. Ainda bem que essa turma vai sumir”, escreveu um internauta.