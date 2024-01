Latino se desespera com dívidas após leilão de mansão

Genteeee, o Latino está falido? É isso mesmo que tá rolando, meus amores. Mesmo depois de vender sua mansão avaliada em R$7.730.000,00, mas não foi bem-sucedida, e desde então, o cantor tenta desesperadamente quitar suas dívidas. A Justiça confiscou a mansão do cantor e colocou o imóvel para leilão para a quitação de débitos no valor de R$ 723.988,49.

Neste domingo (7), o dono do hit “Festa no Apê” usou suas redes sociais, para justificar para seus seguidores a sua ausência das redes sociais. Ele disse que esse afastamento não tem nenhuma relação com as dificuldades financeiras que vem enfrentando, e, sim, porque ele não é um “blogueiro” como alguns artistas que fizeram “voos de galinha” em suas carreiras.

“Tem artistas que nasceram para brilhar no palco e vão morrer no palco, e outros que tiveram voos de galinha, fizeram sucesso, mas não acreditaram nas suas carreiras e viraram blogueiros. Não julgo, inclusive hoje é uma profissão muito respeitada e valorizada. Só que eu não nasci nessa era e não gosto de ficar mostrando a minha vida”, disse Latino, que também compartilhou Stories onde aparece curtindo em uma piscina.

“Isso não quer dizer que eu não vou vir aqui de vez em quando e mostrar um detalhe, uma festa de Natal, de aniversário…[…] Vou, mas não nessa cobrança que eu recebo aqui diáriamente. Não tenho esse perfil, não tenho essa paciência. Prefiro criar minha história dentro do estúdio que eu tenho em casa”, completou.