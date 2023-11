Latino não aceitou convite para participar da Fazenda

Latino contou tudo e não escondeu nada em entrevista para a Revista Caras sobre sua possível participação na Fazenda. O cantor contou que foi sondado pela produção do reality, mas não aceitou o convite da Record. Ele ainda diz que chegou a fazer uma análise e percebeu que não seria uma boa oportunidade para ele.

“Já fui convidado, mas pra mim o valor de cachê e tempo de confinamento não compensam”, disse ele, que está se planejando para lançar uma festa exclusiva com direito a muito luxo e música dançante

Ele ainda dá detalhes da festa de nome ‘Latinera’: “Essa festa é a oportunidade de vivenciar momentos únicos e desfrutar de uma atmosfera sofisticada e animada. O ponto alto da noite é o meu show, quando a pista de dança se transforma em um verdadeiro palco e interage com o público e criando uma conexão única com o público”, disse ele, que no próximo dia 10 de novembro lançará um novo projeto musical.