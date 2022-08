Larissa Manoela tem processo de R$ 1,7 milhões extinto por justiça de São Paulo

O homem está tentando acusar Larissa Manoela de calote, pode isso Brasil? Segundo o Notícias da Tv, o Tribunal de Justiça de São Paulo, extinguiu o segundo processo que o produtor Davi Dantas movia contra Larissa Manoela. Ele alegou que recebeu um calote da atriz que foi contratada em 2018 para um show, e por motivos de falta de liberação do local a apresentação não aconteceu.

O show foi remarcado e por falta de agenda Larissa não pôde se apresentar. Ele teria pago o valor de R$ 50 mil para ela e alegou calote. No mesmo ano ele entrou com um processo contra ela e foi extinguido e em 2020 entrou com outro, sobre o mesmo caso.

O juiz entendeu que por se tratar do mesmo caso, o produtor tentou burlar o sistema de justiça brasileiro. Isso fez com que o caso não prosseguisse mais uma vez.