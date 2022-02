Larissa Manoela já vai morrer em nova novela? Não acredito!

Larissa Manoela vai morrer na nova novela

A nova trama da Globo, “Além da Ilusão” terá cenas fortes do assassinato de Elisa.

Momentos tensos na nova novela da Globo, “Além da Ilusão”. De acordo com Carla Bittencourt do site Metrópoles, Larissa Manoela já fará uma cena de morte já no começo da trama.

O pai de Elisa (Larissa Manoela) é contra seu romance com o mágico Davi (Rafa Vitti). Portanto, Matias (Antonio Calloni) vai atrás de Davi para mata-lo.

Foto: RD1

Após flagrar o casal, Matias trancará Elisa no quarto e partirá a procura do mágico para tirar sua vida. Ele estará armado e disposto a matar o rapaz por ser contra o relacionamento entre sua filha e ele.

Só que Elisa será libertada por sua irmã, Isadora (Sofia Bucker). Logo ela correrá para tentar impedir uma tragédia. Ao chegar ao local, a moça se deparará com seu pai apontando uma arma para seu amado. A garota se colocará diante de Davi, no intuito de protege-lo, mas seu pai não se intimidará e atirará na direção do rapaz…

Foto: Na Telinha UOL

Davi, que sofre de artrose, dobrará os joelhos e neste momento a bala acertará Elisa. A moça não resistirá aos ferimentos e morrerá ali mesmo!

Com isso, Matias forjará provas de que sua filha na verdade foi assassinada pelo mágico!