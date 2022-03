Larissa fala na cara de Eslovênia sobre ela: “O pessoal ‘tava descendo o pau”

Finalmente, a modelo contou alguma verdade nesse programa… Aleluia!

Depois de contar para Laís, como já revelei para você aqui, que Eslovênia não estava tão querida assim pelo público como disse enquanto estava na ‘Casa de Vidro’, Larissa contou a verdade para a miss nesta segunda-feira, (28).

“Eu até vi Joana [amiga de Eslô] postando assim no Twitter que estava muito triste. Eu não queria falar para não te deixar triste, porque o pessoal estava descendo o pau no Twitter”, revelou Larissa. E Eslô quis saber em que sentido estavam falando mal dela, e Lari disse apenas que sabia que estavam falando mal, mas não entrou em detalhes.

Larissa contando pra Eslo que ela tava sendo massacrada no Twitter nas primeiras semanas do BBB 22. De favorita a detestada em alguns dias. Eslo é uma piada #BBB22 pic.twitter.com/MFFtO0uqHx — Tá Tudo Gravado! #BBB22 (@tatudogravado) March 1, 2022

Depois, Eli em conversa com a moça com nome de país disse que as pessoas poderiam estar falando mal dela pelo episódio no qual ela chamou Lina de “amigo”, porque calha com o discurso que Tadeu Schmidt. Na época, o apresentador perguntou a Lina porque ela gostaria de ser chamada por pronomes femininos. E foi exatamente isso que Gustavo disse a Eli, ontem mesmo, antes do ‘Jogo da Discórdia’.

Eli contou a pouco para Eslô o que ele ouviu do Gustavo, após ouvir o que a Larissa falou no quarto para Eslô. pic.twitter.com/VwUsAhzEu6 — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) March 1, 2022

"Ficou na dúvida? Então lê [a tatuagem sobre a sobrancelha esquerda com o pronome 'ELA'] e aí vcs lembram q eu quero ser tratada nos pronomes femininos", diz @linndaquebrada. "Muito importante você ensinar isso, Lina, p/ q erros ñ sejam + cometidos", completa @tadeuschmidt #BBB22 pic.twitter.com/82Z156pysl January 24, 2022

E sabe que Eslô disse? Que aprendeu com Lina sobre isso! Mas engraçado, semana passada, durante a ‘Prova do Líder – PicPay’ chamou Lina de “amigo”… Ai, falo nada!

Em seguida Eslô fala isso para Eli: pic.twitter.com/oHUEG0MasE — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) March 1, 2022

nao é possível que a Eslo falou “amigO” pra Linn NO AO VIVO CHEGAAAAAAAA #bbb22 pic.twitter.com/5P1Uqqvdtl — Vittor Fernando (@vittorfernando) February 25, 2022