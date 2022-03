Pitaco da Kátia: A moça do limão Larissa teve uma eliminação azeda no ‘BBB22’. Mas por quê?

A influenciadora foi eliminada com 88,59% dos votos, acredite!

É minha gente, a coisa está feia para o quarto do pirulito no ‘BBB22’, viu? Mais uma integrante foi eliminada e a escolhida da vez foi Larissa, que mal entrou e já entrou para o ranking de rejeição do programa com 88,59%. Mas o que culminou essa saída? Ora ora…

Larissa foi eliminada com 88,59% dos votos (Foto: Reprodução)

Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para entender que a saída de Larissa estava clara! Já, na ‘Casa de Vidro’, mentiu por diversas vezes como o favoritismo de Eslovênia, que foi o mais chocante já que o publico só lembra dela porque querem a eliminação da mesma. Além das fanfics que criou, depois que entrou na casa, como o interesse de Eliezer por ela e a história épica do limão com Pedro Scooby.

A Larissa falando que a Eslovenia é a favorita 😂😂😂😂😂 essa casa de vidro tem que flopar mesmo #BBB22 pic.twitter.com/NuS4hGMgAo — Eliézer  (@Lizer_Br) February 11, 2022

A Larissa saiu hoje, mas deixou um dos melhores vídeos dessa temporada que é ela achando que o Scooby jogou um limão no lixo para afrontar ela, já que é o emoji dela #BBB22 pic.twitter.com/mrhhOf0nmD — Gio. 🧑🏽‍💻 (@GiovanneTeamBR) March 2, 2022

Depois, entrou com discurso, junto com Gustavo que está cumprindo com o combinado, de não mirar nas mesmas pessoas como Natália, Douglas e Arthur Aguiar para os paredões. E quem ela apontou em 24 horas no ‘Jogo da Discórdia’? A mineira! Depois pegou ranço de Arthur e votou em Douglas. Simples assim!

Mentira tem perna curta, Larissa (Foto: Reprodução)

Fora a união com o quarto Lollipop e ficou com o lugar de Bárbara no trio das ‘Meninas Malvadas’, composto por Jade Picon e Laís. Destilou veneno por diversas vezes como quando comentou que Gustavo não aguentaria por muito tempo em provas de resistência por ter hernia de disco, mas quem não participou foi ela por ter quebrado o dedo — única coisa que ganhou no programa.

Pois bem, a participação de Larissa será esquecível para ela, sem sombra de dúvidas, porque foi azeda como seu emoji, o limão. Mas que ela aprenda a não contar mais mentirinhas, porque elas têm pernas curtinhas né? E aquele nosso SSS de toda quarta-feira: Sorte, sucesso e saúde para Larissa Tomásia.