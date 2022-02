Laís confessa que rezou para pai falecido para Arthur Aguiar sair de prova; ator está no paredão

Existem limites para ganhar uma prova? Pelo jeito não…

E a ‘Prova do Líder – PicPay’ se encerrou na manhã desta sexta-feira, (25), com Pedro Scooby e Paulo André vencedores. Mas Arthur Aguiar e Lucas estão no paredão por terem sido os primeiros eliminados, graças a oração de Laís, segundo ela…

A prova consiste em uma pessoa da dupla montar um quebra-cabeças e ao sinal da moeda, desmonta-lo e passar as peças a outra pessoa por uma espécie de esteira. Nisso, a pessoa pega e monta o mesmo quebra-cabeças do outro lado. Ambos precisam apertar o botão. Ai que saudade de prova de resistência onde a pessoa tem que tomar Gatorade para repor energia por causa do sol…

E você não sabe! Mas Laís contou a Picon que rezou para Arthur e Lucas saírem da prova… “Amiga, eu comecei a rezar e pedi muito pro meu pai e rezei real, pedi pra Deus pra tirar eles, foi eu terminar de pedir, aconteceu. Eu olhei no fundo do olho dele e pensei ‘você vai errar você vai errar”. Mas gente!



Laís conta a Picon que rezou para Arthur Aguiar e Lucas saírem da prova

Laís para Jade: "Amiga, deixa eu te contar: eu comecei a rezar, pedi muito a meu pai, rezei real, pedi a Deus para tirar eles (Lucas e Arthur da prova do líder). Ow, foi terminar e pedir, aconteceu"#BBB22 pic.twitter.com/y1Q9meBK6v — Conta Nova | Haftas Arden (@haftasardenn) February 25, 2022

E só um adendo: a primeira dupla eliminada da prova, Arthur Aguiar e Lucas disseram que PA e Scooby estavam dispersos e logo seriam eliminados, mas não foi isso que aconteceu né? O mundo gira…