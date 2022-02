Amiga da onça? Laís quer que Arthur se posicione para colocar Jade no paredão!

Durante ‘Jogo da Discórdia’, médica se exaltou

Nesta segunda-feira, (21), rolou mais um ‘Jogo da Discórdia’ no ‘BBB22’ e Lais saiu do sério ao mencionar que Arthur Aguiar não ganharia a edição. E ainda colocou a conta nas costas de Jade Picon, sua “amiga”.

Mais que amigas, friends

A participante, ao colocar o colar de “Não Ganha”, no ator, ela mencionou que ele não tem peito para enfrentar Jade – que automaticamente sorriu – e nem pra colocá-la no paredão – o sorriso de Picon sumiu. Arthur apenas ficou ouvindo o discurso da moça, que começou a gritar e sair totalmente do sério. “Minha amiga é foda, por isso que você não tem cacife para enfrentá-la! Você tem medo dela ir e voltar. E você vem nas amiguinhas dela, porque você não é homem e nem tem peito para enfrentar ela”, disse a moça.

E antes, entregou o colar de “Maior Aliado(a)” para Jade dizendo que elas se aproximaram muito depois da saída de Bárbara e que se sente muito bem ao lado dela. Rolou até um “te amo” e quer ser amiga dela aqui fora, acredita leitor(a)?! A vontade de ir para Noronha de graça é grande né Lala?

Uma amiga que quer fazer com que a amiga vá ao paredão é de se pensar né? Imagina o tombo se Jade sai?