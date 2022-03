Que patético! Laís se refere a Douglas Silva como “isso aqui”

A médica tem uma mania bem feia de se referir as pessoas de forma pejorativa…

Olha leitor(a), a médica Laís Caldas se esquece por diversas vezes, durante sua estadia no ‘BBB22’, de respeitar o próximo, mas eu espero que o público se lembre quando ela for ao paredão. Nesta quinta-feira, (3), mais uma vez, o alvo de seu desmerecimento foi o ator Douglas Silva!

Ao conversar com seus coleguinhas do quarto do pirulito na academia, antes da ‘Prova do Líder’, ela foi mexer nos bonequinhos e ao pegar o do ator, disparou: “isso daqui eu não quero perto de mim”.

“Isso daqui eu não quero perto de mim”

Tô tentando entender… Alguém pode me explicar? 🤨 #TeamDouglas pic.twitter.com/2lyteqOlmk — Douglas Silva 🎲 (@Silva_DG) March 3, 2022

“Isso”, Laís? Primeiramente, ele é uma pessoa mocinha, não um objeto; segundo, ele foi o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy; e terceiro, ele é um cara que respeita muito seus colegas de confinamento viu? Deveria aprender…

E para completar, Eslovênia, que não fica muito atrás no desrespeito, ela tacou o bonequinho de Douglas para colar, disse que acredita que a hora de Douglas Silva sair já chegou e que em um paredão com os Lollipops, ele sai! Pode rir, leitor(a), pode rir… Francamente, esse desrespeito não dá mais!

“Se for dois Lollipop e DG-“

“Eu acho que tem chance dele sair” #TeamDouglas #BBB22 pic.twitter.com/35voLcKx82 — Douglas Silva 🎲 (@Silva_DG) March 3, 2022

Os Administradores da conta de Douglas Silva no Twitter se manifestaram e a frase ‘DG NÃO É ISSO DAQUI’ foi para nos Trending Topics como um dos assuntos mais falados na rede social com muito mérito! Ah e a pessoa que elas tanto desmereceram, está imune essa semana…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE