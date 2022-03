Pitaco da Kátia: Além de estar sentada ao lado de Eslovênia, por que a Laís foi eliminada?

A doutora não aguentou o rojão e o Brasil a eliminou com 91,25%

Toda quarta-feira venho explicar a você, leitor(a), os motivos que eliminaram alguém do ‘BBB22’, mas a Laís é um caso a parte né? Ontem, (22), a doutora foi a nona eliminada da edição e deu adeus ao seu grande amor: Arthur Aguiar. Ok, eu sei que ela fica com Gustavo, mas convenhamos que aquele ranço não era normal…

Aliás, vamos começar pelo marido da Maira Cardi! A médica criou um ranço incubado pelo ator, inclusive se unindo a Barbara Heck e fazendo de t-u-d-o para que Jade Picon o indicasse — e o resultado disso vocês bem sabem. E depois que o mesmo puxou Barbara Heck, sua amiga, para o paredão que acabou culminando em sua saída, a coisa piorou. Por diversas vezes, a goiana o chamou de “frouxo”, “banana”, “ele não é homem suficiente” e outras palavritas más. Se ela sempre acha que ele a diminui, imagina ela né?

Outro motivo que culminou sua saída foram suas palavras e ações extremamente racistas direcionadas a Natália, que era seu alvo antes do Pãozinho, e a Douglas Silva, que era seu alvo de votos também. Primeiro, imitou um macaco ao se referir a participante — aliás, que cena lamentável — e segundo, que ao contar que fez massagem nos pés do ator, disparou que deveria ter “enfiado pregos” nos pés dele. Olha, sem palavras!

Não se esqueçam desse vídeo da Laís imitando um macaco pra zombar da Natália.#bbb22 #foralais



Racismo é imperdoável pic.twitter.com/bK27m3sTN5 — Mesc (@Mesc22) March 20, 2022

A lais está no paredão então vamos lembrar de quando ela disse que deveria ter cravado prego nos pés do DG e o povo querendo que ela fique só por birra do arthur #BBB22

pic.twitter.com/S9Afk70OeE — t*n 🏁✨ (@azeeknd) March 21, 2022

E para encerrar, as mentiras contadas pela participante né? Era um show suas invenções de situações nessa mente super criativa da doutora. Ela pode trabalhar como escritora agora né? Lembra da novela dos Mutantes? Será algo parecido com o vilão que chamará Arthur — isso se não for o próprio a dar vida ao personagem.

até na edição já passou todas as mentiras que a laís contou mas o twitter se faz de doido.pic.twitter.com/ebwcj7QDXz — ؘ (@thutizinho) March 22, 2022

Enfim, esses foram os motivos que levaram Lalá a porta de saída da casa do ‘BBB22’. E como sempre: Lais, sorte, saúde e sucesso para você aqui fora e que você trilhe um caminho incrível, mas sabendo assumir os erros que cometeu lá fora! E claro: que faça o Gustavo feliz, ‘tá? Se não ficar com ele, me avisa que eu o consolo! Vida que segue para Laís, jogo que segue para os brothers…