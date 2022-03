”No ao vivo você adora dar um show, fora você quer conversar” dispara Arthur Aguiar para Laís

O ator macetou a médica durante o ‘Jogo da Discórdia’

É fogo no parquinho que você quer leitor(a)? A turma do ‘BBB22’ está entregando! Nesta segunda-feira, (14), rolou mais um ‘Jogo da Discórdia’ e mais uma vez Laís segue com a mira na testa do Arthur Aguiar. Mas ela não tinha pedido desculpas e queria conhecer Maira? Não entendi…

A dinâmica consistia em distribuir flechas, com adjetivos (traidor, manipulador e medroso) para outro participantes. Então, a médica deu “manipulado” para o pai de Sophia e disse: “Eu acho que ele [Arthur] tenta sim manipular os meninos a favor sempre dele, a partir do momento que isso não favorece ele, ele quebra a aliança se não favoreceu. (…) Ele tenta manipular não só as pessoas aqui dentro como o público lá fora, falando que ele joga sozinho aqui”.

Arthur, que só observava o que ela falava, só disse que ela não sabia da história do Lucas completa para falar sobre. Laís então disse que ele se faz de coitado por jogar sozinho e tentou se comparar com Juliette e Dourado, ele rebateu que foi somente exemplos, não comparação. Laís ainda o chamou de arrogante e ele disse que ela quem é manipuladora colocando palavras em sua boca.

Arthur não aguentou mais e disparou: “Eu acho engraçado que no ao vivo, você adora dá um show, fora do ao vivo você quer conversar, baixa a bolinha e quer falar sobre outras coisas. Você se transforma no ao vivo”. A médica saiu do sério e perguntou se ele convive com ela e disse que é assim o tempo inteiro. Você é mentirosa hein Laís? Pediu desculpas pro rapaz e ainda falou que quer conhecer a família dele, porque o admira.

mais uma da saga: arthur macetando a lais em jogo da discórdia 🗣 pic.twitter.com/pITWDYQogD — katy🎾 (@rodgheri) March 15, 2022

“Sobre o Lucas [Bissoli], sobre romper aliança com o Lucas. Na hora que eu for falar dele, eu vou falar tudo que eu acho e você [Laís] vai ouvir. E sobre a conversa da comparação, era uma conversa minha com Lina e não me comparei, disse apenas sobre certo e errado”, finalizou Arthur. Vixe, vixe, vixe!

Arthur e Laís sempre dão um ótimo entretenimento no ao vivo. #BBB22 pic.twitter.com/4iH8R9brjp

Momento, da semana passada, em que Laís pede desculpas para Arthur Aguiar:

Arthur não mentiu ao falar que a Laís se transforma no ao vivo e depois baixa a bola… segue:



Gente a Lais / Esse Arthur / Arthur desmascaradopic.twitter.com/sKI35X8axk — ana (@caroliismp) March 15, 2022