Arthur Aguiar indica Laís e defende o público: “Se tem uma coisa que o público tem é personalidade”

O ator relembrou as situações vividas com Laís e deixou claro que o público não é bobo

Joga y joga! Quem dizia que Felipe Prior, do ‘BBB20’, era um excelente jogador, é porque ainda não conhecia Arthur Aguiar. O participante é inteligente que só ele e sabe jogar com o público como ninguém. Prova disso foi o discurso de ontem, (20), ao indicar Laís.

Ao ser perguntado por Tadeu Schmidt quem ele indicaria, marido de Maira Cardi começou dizendo que ele seria óbvio, porque ser óbvio também era importante e queria seria a médica mesmo. “Tem algumas semanas que ela me escolhe para falar sobre mim e ou ela cria histórias ou distorce usando argumentos rasos e equivocados, sem embasamento nenhum”, disse o ex Rebelde.

Em seguida, a acusou de ser uma pessoa fora do ao vivo e no ‘Jogo da Discórdia’ é outra pessoa. E aí o Pãozinho decidiu tacar fermento no público do sofá e crescer a torcida ao citar o público em sua fala. “Mas eu acho que o auge de tudo pra mim foi na segunda-feira. Quando tem um momento que ela direciona a fala para o público e ela diz que espera que eles percebam que estão sendo manipulados por mim. Acho isso delicado de ser falado, porque o público do programa é um público engajado e apaixonado pelo programa. Se tem uma coisa que o público tem é personalidade. Tanto que tem que eles decidem quem eles querem continuar assistindo e quem não querem toda terça-feira”. Esse joga…

O discurso do Arthur para que possamos eliminar a Laís. Boa Arthur… agora bora gshow #ForaLais #BBB22 pic.twitter.com/ZI3D3OT1h1 — Wellwrs ✨ 🍞 🏁 🌊 🎲 🍞 ✨ (@wellwrs) March 21, 2022

A moça, claro, fez a mesma cara de sempre quando se trata de Arthur Aguiar e tem como companhia no paredão: Douglas Silva — que ela puxou ao paredão alegando estratégia de jogo, mas a gente sabe que ela não suporta Acerola — e Eliezer — seu coleguinha de quarto. Aliás, Tadeu Schmidt aproveitou para fazer uma piadinha que terça-feira, alguém do Lollipop voltará do paredão. Piadista ele né?

"Eu tenho uma coisa pra dizer pro pessoal do Lollipop: dessa vez alguém vai voltar do Paredão!"



O Tadeu, gente 🗣🗣🗣🗣 #BBB22 pic.twitter.com/joMIbpEk3y — TV Globo 🐆 (@tvglobo) March 21, 2022