Lagoinha Global parou de seguir Ana Paula Valadão no Instagram

Iiih gente, sinto cheiro de fofoca no ar, afinal, o perfil oficial da Igreja Lagoinha, o Lagoinha Global, parou de seguir Ana Paula Valadão, isso mesmo a dona do hit de sucesso ‘Ressuscita-me’. Para um bom entendedor um pingo é letra, ou seja, algo rolou, só não sabemos o que ainda, mas já garanti minha ponte com minhas manas mineiras.

Nós já sabemos que a vida de André Valadão é cheia de polêmicas, né? Mas essa ainda não veio à tona, já quero investigar os fatos que dão corpo à fofoca. Vale ressaltar que Ana pregou na Igreja esse final de semana e acabou sendo editada sem autorização, ou seja, cortaram sem que ela autorizasse que fizessem isso.

Não menos importante, o filho do pastor Márcio Valadão e o genro, Felippe, estão em pé de guerra na justiça para brigar por conta da igreja famosíssima. Tudo isso vem de um possível uso indevido do nome da igreja em Niterói, no Rio de Janeiro. Parece que o buraco é mais em baixo.