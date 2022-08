Lady Gaga é confirmada no elenco de ‘Coringa 2’

Cantora interpretará ‘Alerquina’ e o filme tem data de estreia marcada para outubro de 2024

A internet foi à loucura ontem, quando soube que Lady Gaga vai estar sim no filme ‘Coringa 2’. As especulações já começaram cedo, dizendo que a musa poderia estar no papel de ‘Arlequina’, mas só foram confirmadas ontem, com um post no Instagram da própria cantora. Ansiosos?

O longa tem previsão de estreia para outubro de 2024 e já promete levar a legião de fãs do trabalho de Gaga para o cinema, uma vez que o mesmo aconteceu com ‘Nace uma Estrela’.

Será que vem o ‘Oscar’ por aí? Não colocarei muita esperança, porque com ‘Casa Gucci’ me decepcionei, mas o que posso dizer é que Lady Gaga entrega tudo que a gente precisa quando o assunto é cinema.