Lady Fontenelle e Agustin Fernandez trocam farpas na internet: “Nem preciso dizer que você é cafona, porque é gritante

Maquiador tenta gongar Fontenelle, mas loira não deita para comentário

O dia começou do jeitinho que a gente gosta, cheio de tretas e farpas, e a boa nova aconteceu entre Agustin Fernandez e Lady Fontenelle. O maquiador até tentou derrubar a loira nos comentários, mas ela não deixou barato e respondeu a altura.

“Me divirto com as pessoas que saem por aí me definindo. Perdão mas vocês não são capazes”, escreveu Fontenelle em sua publicação. Logo em seguida a publicação trazia o comentário de Agustin: “Eu falo pra todo mundo que você é cafona mas tem um bom coração”.

A atriz não deixou barato e respondeu marcando o maquiador. “No meu caso eu nem preciso dizer pra todo mundo que você é cafona, porque é algo gritante, seria redundante. Mas o que importa é que eu gosto de você”, escreveu Lady Fontenelle.

A loira não deitou para o chaveirinho da presidência, vai gongar outra pessoa em outro lugar, aqui não (risos).