L7nnon esclarece boatos de possível affair com Anitta

Os boatos surgiram após Anitta chamar o rapper de “pic* de mel”.

Para bons fanfiqueiros, uma suposição já basta. Porém, ao que tudo indica os boatos eram falsos. Dura a sua participação, na tarde de ontem (22), no podcast “Quem Pode, Pod”, que é apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o rapper L7nnon esclareceu os boatos que vinham circulando a internet de que ele e a musa Anitta estão tendo um affair.

“A gente nunca teve nada, a Anitta sempre foi minha parceirona!”, esclareceu o rapper.

Esses boatos surgiram após a dona do hit ‘Envolver’ ter apresentado o L7, em um show no Rio de Janeiro, o nomeando de “pic* de mel do Rio de Janeiro”.

As apresentadoras fizeram questão de relembrar essa ocasião, ao perguntarem se o cantor sempre fez sucesso com as mulheres, insinuando que o seu jeito misterioso as instiga, e receberem a seguinte resposta: ‘Eu não faço sucesso não! Eu sempre fui desse jeito, mas o sucesso só as mulheres que podem dizer, não posso falar muita coisa não (…) pode ser! É que eu não acho muito legal ficar falando muito não, ficar vendendo o peixe!”.