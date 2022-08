Kylie Jenner responde haters: “Se exploda”

No último final de semana a caçula do clã Kardashian foi alvo de comentários ruins sobre seus lábios

Não é novidade para ninguém que os lábios volumosos se tornaram um hit depois que o clã Kardashian se adequou ao procedimento. No último final de semana, Kylie Jenner foi vítima dos ataques nas redes sociais que falavam de sua aparência, principalmente seus lábios. A caçula não ficou calada desta vez e mandou todo mundo se explodir. Receba!

Alguns comentários diziam que ela começaria a usar batom no nariz, falando da proximidade das partes por causa do tamanho dos seus lábios. Outro seguidor ainda disse que ela era linda, mas tinha exagerado no botox. Kylie respondeu: “É o filtro, mas se exploda”.

Em 2021, a empresária declarou que começou a investir nos procedimentos depois de um peguete dizer que sua boca era fina demais. Ai, os homens…