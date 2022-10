Kylie Jenner relata ‘Baby Blues’ pós-parto, como Boca Rosa

A empresária contou que chorou o dia inteiro, assim como nosso musa do empreendedorismo, Bianca Andrade

Faz um tempo que percebo que Kylie e Bianca tem uma semelhança curiosa, as duas são mães e batalham duro na sua linha de maquiagens. O que a gente não sabia é que Kylie teve ‘Baby Blues’ pós parto, assim como Boca Rosa. Em conversa com Kendall Jenner a influenciadora contou detalhes sobre o momento de tristeza e melancolia na graidez do segundo filho com Travis Scott.

“Chorei o dia inteiro sem parar nas três primeiras semanas. Era uma montanha-russa de emoções […] É só o ‘baby blues’ e isso vai embora. Tive com a Stormi também. Depois de seis semanas eu comecei a me sentir melhor”, revelou.

Kylie ainda comentou sobre a sua relação com seu corpo. “Nada pode me parar. Eu estou me sentindo bem com meu corpo. Eu o amo. Meus seios flácidos… Estou abraçando meu corpo pós-parto”, disse a mãe de Stormi.