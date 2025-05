Kris Jenner surpreende a web com seu novo rosto e foi comparada com suas filhas mais velhas

Gente, estou aqui num spa de Ipanema fazendo todos que eu tenho direito antes de subir a serra neste final de semana, quando ouço alguém comentou do novo visual da Kris Jenner.

Prestes a completar 70 anos, Mama Kris decidiu colocar os procedimentos estéticos em dia para obter uma aparência mais jovem e com o máximo de naturalidade possível. Segundo o DailyMail e PageSix, essa transformação da matriarca Kardashian-Jenner foi obra do cirurgião plástico Dr. Steven M. Levine, conhecido como o mestre do lifting facial.

Apesar da empresária não ter confirmado o procedimento, tanto especialistas quanto os internautas acreditam que ela tenha passado por um lifting facial completo, técnica que redefine os contornos do rosto, elimina rugas profundas e melhora a flacidez. Essas especulações ganharam força nas redes sociais após Kris surgir com traços mais firmes, pele uniforme e uma aparência renovada.

De acordo com o site oficial do Dr. Steven M. Levine, sua especialidade é oferecer resultados com aparência natural e discreta, tanto no rosto quanto no corpo. Entre os procedimentos realizados por ele estão: lifting facial, blefaroplastia, lifting de pescoço, lifting de sobrancelhas, rinoplastia, contorno corporal e cirurgias mamárias.

O médico enfatiza que o lifting facial completo tem como objetivo “transformar o paciente em uma versão mais jovem de si mesmo”, reposicionando os tecidos profundos e removendo o excesso de pele, com foco em naturalidade e harmonia facial.

Além disso, a aparência da mãe das Kardashian-Jenner foi o assunto mais comentado das redes sociais. A empresária chegou a ser comparada com as filhas mais velhas, Kourtney, Kim e Khloé, todas na faixa dos 40 anos.

“O cirurgião plástico da kris jenner eh babado mesmo, eu tô simplesmente chocada na beleza dessa vovó de 100 netos aos 70 anos”, comentou uma internauta no X, antigo Twitter. “O face lift da mama kris é babado”, apontou outro. “A melhor plástica que eu ja vi, e tem o fato da pele dela ser morena, o que ajuda ainda mais”, elogiou uma terceira.