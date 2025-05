Kleber Mendonça Filho arrasa em Cannes e leva dois prêmios com “O Agente Secreto”!

Ele não para! O pernambucano Kleber Mendonça Filho fez bonito mais uma vez e saiu de Cannes com não um, mas DOIS prêmios debaixo do braço com seu novo filme, “O Agente Secreto”. O longa, que já estava na disputa pela cobiçada Palma de Ouro, conquistou o Prêmio da Crítica, dado pela super respeitada Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci) — aquela instituição centenária que junta críticos do mundo todo. E olha que fofo: o júri ainda lembrou que, antes de brilhar como cineasta, Kleber também era crítico e repórter nos anos 1990 e 2000. Ou seja, ele conhece todos os bastidores!

Mas não parou por aí, não! O filme também faturou o tal do Prix des Cinémas d’Art et Essai — um diploma chique que mostra como “O Agente Secreto” tem aquele jeitão perfeito para as salas de cinema de arte, o famoso circuito arthouse. Traduzindo: filme bom, cabeça, mas que também prende a gente na cadeira!

Emocionado (e com toda razão!), Kleber mandou aquele recado sincero: “Na verdade, aconteceram duas coisas hoje à tarde. Eu ganhei o prêmio da FIPRESCI, durante 13 anos da minha vida eu dediquei a escrever. E também ganhei o prêmio da Associação Francesa de Salas de Cinema Independente e eu ainda sou um curador de sala independente fora do circuito cinematográfico. Depois de uma semana tão intensa, eu tô muito feliz”, declarou o diretor, todo orgulhoso.

E o filme? Um thriller daqueles de deixar a gente na ponta da cadeira! A história se passa em 1977, em plena ditadura militar brasileira. Wagner Moura vive um cientista de Pernambuco que, ao mexer com interesses de uma indústria poderosa, começa a ser perseguido e ameaçado de morte. Tenso, né? Ele acaba se escondendo numa pensão que acolhe refugiados e trama fugir do país com o filho, com a ajuda do sogro (vivido por Carlos Francisco) e de uma célula de resistência, onde brilha a misteriosa Maria Fernanda Cândido.

Vale lembrar: Cannes já é quase a segunda casa do Kleber! Ele apareceu por lá pela primeira vez há dez anos com o curta “Vinil Verde”. Depois, brilhou com “Aquarius” em 2016, e arrasou de vez com “Bacurau”, em 2019, ganhando o Prêmio do Júri. No ano passado, ainda exibiu o documentário “Retratos Fantasmas”, indicado ao troféu L’Oeil d’Or. Ou seja, ele só sobe de nível!

Agora, o diretor e todo mundo que acompanhou o festival está naquela expectativa: será que “O Agente Secreto” ainda vai faturar mais algum prêmio? O júri oficial, presidido pela diva Juliette Binoche, anuncia os vencedores na noite deste sábado (24). A gente segue na torcida — e já comemorando esse baita reconhecimento pro cinema brasileiro!