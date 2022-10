Kim Kardashian paga por segurança extra dos filhos

Ex-marido da empresária voltou a falar dos filhos, expondo o nome da escola dos pequenos

A vida das Kardashian está mais que movimentada nos últimos dias com a presença ilustre de Kanye West, ex-marido de Kim. A nova figura foi expor o endereço da escola dos filhos, fazendo com que a empresária dobrasse a segurança dos pequenos. De acordo com o TMZ, o rapper estaria tentando fazer com que as crianças sejam matriculadas no ‘Donda’, instituição criada por ele.

Fontes próximas ao ex-marido de Kim revelaram que a escola contratou mais seguranças com a preocupação da mãe coruja. A Kardashian estaria pagando por isso e teme não só pela vida dos seus filhos, como também das outras crianças.

Kim estaria resistindo a tudo isso, pois a escola dos filhos não é credenciada e conta com uma educação um pouco diferente da ofertada nas demais instituições.