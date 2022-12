Kim Kardashian não fecha as portas da maternidade: “O que tiver que ser, será”

Em entrevista ao podcast ‘Goop’ a musa contou que não descarta a possibilidade de ter um filho com um novo parceiro

Kim Kardashian já vai começar o ano de 2023 com os dois pés no peito dos seus fãs. Aloca! A musa não negou a possibilidade de ter mais filhos depois do seu divórcio com Kanye West. Em entrevista ao podcast ‘Goop’, Kim Kardashian bateu um papo com Gwyneth Paltrow e contou detalhes.

“Obviamente estou no final dessa conversa. Eu teria que ter alguém na minha vida por um tempo para tomar essa decisão. Então, o que tiver que ser, será”, disse Kim se referindo à idade já avançada em relação a ser mãe novamente.

A musa ainda acredita que o embriões congelados seja o melhor caminho a percorrer se caso quiser entrar em trabalho de parto novamente com um novo parceiro.

Vale ressaltar que Kim já é mãe de North, Saint, Chicago e Psalm. Além disso, Kanye ainda diz que a ama e a quer de volta. Afe!